طلال أبو غزالة: أزمة مالية متوقعة في 2020 تستمر 4 سنوات

توقع رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، حدوث أزمة اقتصادية عالمية عام 2020 أسوأ من الأزمة الماضية عام 2008.

وقال أبو غزالة إن الأزمة المقبلة سيسفر عنها انكماش ضخم وغلاء في الأسعار مدعومة بتضاعف الدين العالمي والحرب التجارية بين أميركا والصين.

"الدين العام العالمي يماثل 3 أضعاف الناتج القومي العالمي، #الأزمة_الاقتصادية المتوقعة ستستمر بين 3 و4 سنوات، إلا أنه في المنطقة العربية من المتوقع حدوث نهضة اقتصادية عربية في 2024 بعد الأزمة العالمية"، بحسب أبو غزالة.

كما توقع أبو غزالة عدم التوصل إلى اتفاق قريباً بين #أميركا و #الصين فيما يخص الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وقال "المشكلة بين الدولتين تتجاوز الحرب التجارية والنقدية والملكية الفكرية، وهي مشكلة هيمنة وتفوق تكنولوجي عالمي بين الدولتين".

ولفت إلى وجود محاور عديدة بين أميركا والصين يجب الاتفاق عليها لحل #الحرب_التجارية، ولهذا فالتوقعات متباينة بشأن الأزمة بين البلدين.

وأوضح أبو غزالة أن أميركا قادرة على شل الصين تماماً من خلال التحكم بالدولار، فيما يقلق التفوق التقني الصيني أميركا كثيراً.