مصر تبيع الكهرباء للسودان ضمن مشروع الربط بهذا السعر

فيما لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المصرية ونظيرتها السودانية حول أسعار بيع الكهرباء في إطار مشروع #الربط_الكهربائي المقرر إطلاقه خلال شهر مارس المقبل، قالت مصادر رسمية إن الحكومة المصرية سوف تبيع الكهرباء للسودان بنفس أسعار بيعها في السوق المصري والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 95 قرشاً لكل كيلو وات/ساعة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أنه سيتم عمل متابعة دورية لأسعار بيع الطاقة وذلك طبقا لمتغيرات #أسعار_الطاقة العالمية والمحلية، حيث تخضع أسعار البيع وفقاً للأسعار التي تحددها الحكومة المصرية حسب المعايير العالمية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر أمس، أنها ستكون جاهزة لتوصيل الكهرباء إلى #السودان نهاية مارس المقبل بحد أقصى 40 ميغاوات.

ومن المقرر وفقاً للمصادر، إطلاق التيار في خط الربط الكهربائي مع السودان خلال الأسبوع المقبل، وتصل قدرته إلى 150 ميغاوات، فيما تخطط الحكومة المصرية لزيادتها إلى 300 ميغاوات خلال العام الجاري.

وفي تصريحات أمس، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن الحكومة المصرية سوف تحصل على سلع ومحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي مع السودان، مثل اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس، وإن رئيس الوزراء المصري كلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي، والتفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن مع تحديد أسعار الكهرباء في نفس الاتفاق.

ووفقا لوزارة الكهرباء المصرية، يبلغ إجمالي حجم الطاقة التي تم إضافتها للشبكات في مصر خلال 4 سنوات في الفترة من عام 2014 إلى 2018، نحو 25 ألف ميغاوات، ووصل بذلك احتياطي الطاقة الكهربائية بنهاية العام الماضي إلى 20% بعد أن كانت مصر تعاني من نقص إنتاج الطاقة خلال عام 2014.

وفي تقرير أعدته "العربية.نت"، أمس، أكد وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، أن وزارته بدأت تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السودان خلال أيام، كما يجري التنسيق لإتمام الربط مع السعودية.

وأشار في تصريحاته لـ"العربية.نت"، إلى أنه يجري دراسة للربط الكهربائي جنوبا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا، موضحا أن فوائد الربط الكهربائي الاقتصادية تتضمن توفير التكاليف وقيمة الوقود المستخدم في المحطات والاستفادة من أوقات الذروة وتحقيق عائدات مالية للدول التي تمر بها خطوط الربط الكهربائي.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء قريبا من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان، وأيضا التفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن على أن تشمل الحصول على قيمة الربط الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم استيرادها من السودان.