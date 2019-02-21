مواطنون يفقدون ثقتهم باقتصاد تركيا.. والمدخرات بالدولار

قام المواطنون والشركات في #تركيا بتحويل ما يعادل 18 مليار دولار من مدخراتهم بالليرة التركية إلى الدولار واليورو منذ سبتمبر الماضي، ما يؤكد انعدام ثقتهم في الاقتصاد التركي.

ويأتي هذا التحويل على الرغم من التدابير التي تتخذها أنقرة لدعم الليرة التركية لترتفع نسبة العملة الأجنبية في البلاد إلى 47%، وهو أعلى مستوى في 13 عاما على الأقل.

ويؤكد هذا الأمر فقدان الثقة في #الاقتصاد_التركي وازدياد دولرة الاقتصاد التي بدأت في الازدياد منذ 8 أعوام.

وكان المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في سبتمبر الماضي إلى 24%، إلا أن العائد الذي بقي أقل بـ1% من التضخم هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى ابتعاد المواطنين الأتراك عن الليرة التركية، إضافة إلى انعدام ثقتهم بالإجراءات الحكومية قصيرة الأجل والتي لم تعالج أصل المشكلة برأيهم.