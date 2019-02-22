بارنييه: بريكست يحتاج إلى "قرار" وليس لمزيد من الوقت

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف #بريكست ميشال بارنييه اليوم الجمعة، إن الاتحاد لا يحتاج إلى "الكثير من الوقت الإضافي" للتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن بريكست، بل إلى "قرار"، وذلك قبل أسابيع من موعد 29 آذار/مارس التاريخ المحدد لخروج المملكة من الاتحاد.

وقال بارنييه لإذاعة "أوروبا1" بعد تأكيده عدم استبعاد تأجيل هذا الموعد "لسنا بحاجة إلى الكثير من الوقت الإضافي، نحن بحاجة الآن إلى قرار، وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته".

وأضاف "على البريطانيين الآن أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بتأمين نتائج القرارات التي اتخذوها ديمقراطيا" وذلك في وقت بدت فيه المفاوضات متعثرة رغم إعلان البريطانيين الأربعاء عن "تقدم"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ومنذ رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست في يناير، تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة التفاوض مع بروكسل على نسخة جديدة من الاتفاق.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، لكنه يقول إنه منفتح على مباحثات حول الإعلان السياسي المرافق للاتفاق، وهو نص يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع لندن.

وتأمل ماي في الحصول على "تعديلات ملزمة" بشأن "شبكة الأمان"، وهو إجراء هدفه الإبقاء على الحدود مفتوحة بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية بعد 29 مارس.