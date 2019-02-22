محمد بن سلمان: التجارة مع الصين ارتفعت 32% خلال 2018

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع #التبادل_التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32%، مؤكداً قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

وعدّ ولي العهد الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى #مبادرة_طريق_الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جدا مع #رؤية_المملكة_2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي، حيث نجحت في إعداد حزمة من المشاريع النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحا في اجتماعها اليوم وخرجت بالكثير من النتائج المهمة.