مذكرة بين "الاستثمارات العامة" والصين بالطاقة المتجددة

أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية #الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز علاقات التعاون ما بين الجهتين في مجال #الطاقة_المتجددة، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رائداً لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة.

وتضمنت المذكرة رغبة صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة، وذلك من أجل جعل المملكة مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.

وستسهم مذكرة التفاهم في تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة خلال الأعوام العشرة القادمة.

وتعزز هذه الاتفاقية من جهود صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات استراتيجية، تهدف إلى تطوير البنى التحتية المحلية وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الدخول في الشراكات الاستثمارية والتجارية في قطاع الطاقة المتجددة، وبالتالي تسرّع من عملية توطين المهارات والمعارف المتقدمة في قطاع الطاقة بالمملكة.