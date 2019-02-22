هل تتوصل أميركا والصين لاتفاق ينهي خلافهما التجاري؟

استأنف كبار المفاوضين التجاريين الأميركيون والصينيين محادثات على مستوى عال أمس الخميس لوضع تفاصيل اتفاق قد ينهي #الحرب_التجارية بين البلدين، وذلك قبل حوالي أسبوع من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري ووضع صيغ لست مذكرات تفاهم بشأن إصلاحات صينية مقترحة.

وإذا فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاقية بحلول أول مارس، فإن من المقرر أن ترتفع #الرسوم_الجمركية الأميركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%.

وأدت رسوم جمركية متبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى اضطراب التجارة الدولية وأبطأت #الاقتصاد_العالمي منذ أن بدأت الحرب التجارية بينهما قبل سبعة أشهر.

والتقى الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليوه خه في مبنى ايزنهاور الملاصق للبيت الأبيض.

وانضمم إليهما وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ومحافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ ومسؤولون آخرون على مستوى وزاري من البلدين. ولم يجب أحد منهم عن أسئلة الصحافيين.

ولم يتضح ما إذا كانت أحدث جولة من المحادثات، التي من المنتظر أن تختتم غدا الجمعة، قد يجري تمديدها إلى الأسبوع القادم.

وأبلغت مصادر مطلعة على المفاوضات رويترز أن مذكرات التفاهم تغطي النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والعملة والزراعة والحواجز التجارية غير الرسوم الجمركية.

وما زال الجانبان متباعدين بشأن مطالب إدارة ترمب لأن تنهي الصين ممارساتها بشأن هذه القضايا.