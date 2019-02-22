"غافي": قلقون من اللائحة السوداء الأوروبية لغسل الأموال

عبرت مجموعة العمل المالية (غافي) اليوم الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل سبع دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كافٍ، مذكرة "بدورها" المحوري في هذا المجال.

وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأميركي الذي يترأس حاليا غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون جدا"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على الدور المحوري" لمنظمته في #مكافحة_تبييض_الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، قالت مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة إن أمام إيران مهلة حتى يونيو لتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة #غسل_الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.



وكانت المجموعة، التي تتخذ من بارس مقرا، أعطت طهران بالفعل مهلة حتى فبراير لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا تواجه عواقب، وكان ذلك في أكتوبر الماضي.



وخلصت المجموعة هذا الأسبوع خلال اجتماع إلى أنه "ما زالت هناك بنود لم تكتمل بعد" وقالت في بيان إنها "تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح".



وقالت "إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو 2019 بما يتماشى مع معايير المجموعة، فإن #مجموعة_العمل_المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي مقرها إيران".



وتقول الشركات الأجنبية إن تحقيق الالتزام وشطب إسم إيران من القائمة السوداء للمجموعة أمر مهم لضخ استثمارات في البلاد، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.



وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا زاوية الالتزام هذه باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع #إيران تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.



وقالت تلك الدول إنها تتوقع أن تحقق إيران بسرعة جميع عناصر خطة عمل المجموعة.