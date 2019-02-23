أكثر من تريليون دولار لإنهاء حرب التجارة.. كيف؟

قالت محطة تلفزيون "سي إن بي سي" نقلا عن مصادر، إن #الصين وافقت على شراء بضائع تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار من الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء #الحرب_التجارية بين البلدين.

وذكرت سي إن بي سي أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجتمعان في أواخر مارس في فلوريدا.

وأضافت المحطة التلفزيونية أن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن قضايا رئيسية، من بينها النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية.

ويجري مفاوضون من البلدين محادثات في #واشنطن هذا الأسبوع على أمل الاقتراب من اتفاق تجاري قبل أول مارس/آذار، وهو موعد انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

ومن المقرر أن يجتمع #ترمب مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، الذي يرأس وفد بلاده في محادثات التجارة.