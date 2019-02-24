السعودية.. تغريم مواطن ووافد بجريمة التستر التجاري

شهرت وزارة التجارة والاستثمار في #السعودية بمواطن ووافد من جنسية مصرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط التجارة في بيع الأدوات المكتبية والتجهيزات المدرسية بمدينة حائل.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بحائل تضمن غرامة مالية قدرها 800 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت "التجارة" قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تجارة #الأدوات_المكتبية والمدرسية وخدمات الطلاب.

كما ضُبطت أدلة تظهر زيادة حجم #التعاملات و #الحوالات المالية للوافد مع أفراد ومؤسسات بمبالغ لا تتناسب مع راتبه الشهري 12 ألف ريال ومهنته محاسب.

وبموجب التحقيقات ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له، بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية ، وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق #بلاغ_تجاري أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وتمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن #السعودية اعتمدت مؤخراً، تنفيذ توصيات #البرنامج_الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها.

ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.