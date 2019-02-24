بن محفوظ: 10 مليارات دولار استثمارات سعودية جديدة بمصر

قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن أكثر القطاعات التي تستثمر فيها السعودية هي الخدمات تليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقاري والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك.

وأوضح خلال فعاليات #مجلس_الأعمال_السعودي_المصري، أن أهم المشروعات السعودية الحديثة في مصر المعلن عنها، والتي يصل حجم إجمالي استثماراتها إلى نحو 10 مليارات دولار، هي مشروع شركة #أكوا_باور #السعودية والتي تقوم بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، كما تقوم شركة سوديك بتنفيذ مشروعها في منطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان باستثمارات تزيد عن 20 مليار جنيه، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.



وأضاف أن شركة جولد بيراميدز بلازا أعلنت عن افتتاح فندق فيرمونت في شرم الشيخ والبدء في المراحل الجديدة لمشروعي جولدن كوست بشرم الشيخ وسيتي ستارز الساحل الشمالي باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، كما أعلنت شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة بن لادن السعودية عن استثماراتها العقارية في مصر بقيمة 16 مليار جنيه.



وأضاف أن شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية أعلنت أنه سيتم افتتاح مولات تجارية جديدة في كل من طنطا ومدينة المنصورة في مدينة القطامية باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه، كما أعلنت مجموعة البترجي الطبية السعودية عن تنفيذ مشروعها الجديد في مصر لإنشاء المدينة الطبية بالشيخ زايد والإسماعيلية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالإضافة الى اعلان شركة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه لمشاريعها الزراعية في منطقة توشكي، وإعلان مجموعة ايدج القابضة التابعة لمجموعة المشارق السعودية عن ضخ مبلغ 26 مليار جنيه استثمارات عقارية جديدة بمصر خلال الـ3 سنوات المقبلة، وإعلان الشركة السعودية المصرية للتعمير أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانا باستثمارات تبلغ 255 مليونا.