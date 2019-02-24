تنفيذ أولى شبكات الربط الكهربائي العربية

أكد محمود حنفي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نقل الطاقة في سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط، خطوات العمل الاستراتيجية على مشاريع #الربط_الكهربائي بين عدد من دول المنطقة.

وقال حنفي في مقابلة مع "العربية" إن حلول ربط الكهرباء باتت حلولاً عالمية للاستفادة من ميزات تقليل تكلفة استهلاك الوقود وتقليل تكلفة استثمارات التوليد مع وجود شبكة أخرى يمكن الاعتماد عليها.

وأشار إلى إنشاء "سيمنس" محطات للتوليد ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والتي أضافت 40% من الطاقة المولدة في مصر.

وقال إن لدى مصر استراتيجية للربط الكهربائي بالبداية من السودان وتمتد إلى السعودية.

كما يجري العمل على مشاريع تبدأ من التوليد ومن ثم النقل والتوزيع، وهناك الشبكة المصرية يجري تجديدها والتحضير لمستقبل الربط بين مصر وقبرص، وبالتالي الربط مع أوروبا، والربط مع الأردن والمشروعات الأخرى، بحسب ما قاله المسؤول في سيمنس العالمية.

وكانت الحكومة المصرية بدأت تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول القريبة والبداية بالسودان، حيث أعلن وزير الكهرباء المصري جاهزية توصيل الكهرباء للشبكات السودانية في نهاية شهر مارس المقبل.

وأوضح الوزير أن التنسيق يجري حالياً مع وزارة الكهرباء السودانية بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيراً إلى الحد الأقصى لما يمكن ربطه حالياً بحوالي 400 ميغاوات.