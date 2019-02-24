10 شركات تطرح 480 وظيفة للسعوديين

بدأت اليوم، المقابلات الشخصية لشغل 483 فنية وإدارية أعلنت عنها 10 شركات في #القطاع_الخاص السعودي ترغب في شغلها بالكفاءات السعودية عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.

ومن هذه الوظائف 321 وظيفة للرجال و162 وظيفة للسيدات، وسيستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك بمقر الغرفة والشركات بحسب صحافي.

وسيتواصل إجراء المقابلات اليوم الاثنين 25 فبراير، حيث ستجري بمقر مركز ايبكوت للتدريب الساعة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة أخصائية تسويق برامج، وسيتم بغرفة الرياض الثامنة صباحاً إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة ممثلة مبيعات بشركة إمداد الخبرات، كما ستجري أيضا بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية لشغل وظيفتي محاسب زبائن، ومحضر قهوة بشركة أسواق التميمي.

أما في يوم الثلاثاء 26 فبراير ستجري المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبات في شغل وظائف في شركة تألق الطب تحت مسمى موظفة علاقات مرضى، أخصائية تسويق، وموظفة قسم اتصالات، ومحاسبة، وموظفة استقبال.

وستجرى في نفس اليوم بمؤسسة ركن سانية التاسعة صباحاً مقابلات النساء لشغل وظائف تحت مسمى (بائعة، مصورة ومصممة، كاشيرة، تسويق إلكتروني)، كما ستجرى في هذا اليوم أيضا المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحا للراغبين في شغل وظائف تحت مسمى (فني، تقنية معلومات، مسؤول توظيف، أخصائي موارد بشرية، منسق غرفة التحكم، محاسب، عداد نقد، حارس أمن) بشركة أمنكو.

ويوم الأربعاء 27 فبراير فستجرى بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة بائعة تجميل في شركة الموارد التجارية، كما سيتم في هذا اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحا إجراء المقابلات للراغبين في شغل وظائف في مركز ايبكوت للتدريب تحت مسمى (منسق تدريب، اختصاصي تسويق برامج)، كما ستجرى في نفس اليوم كذلك المقابلات الشخصية للراغبين بمقر شركة د.كيف القابضة العاشرة صباحا لشغل وظيفة تحت مسمى (مشرف فترة، مشرف فرع).

وفي يوم الخميس 28 فبراير ستجرى بمقر الغرفة الساعة الثامنة صباحاً المقابلات لشغل عدد من الوظائف النسائية لدى شركة أمنكو تحت مسمى (أخصائية موارد بشرية، أخصائية توظيف، أخصائية قسم رواتب، مسؤولة توظيف، مسؤولة شؤون موظفين، مسؤولة رواتب، محاسبة، حارسة أمن).