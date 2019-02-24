FORMJACKING..أحدث طرق الاحتيال لسرقة بياناتك البنكية!

في عصر السرعة والتكنولوجيا، تتغير أساليب #الاحتيال_الإلكتروني ، وآخر هذه الطرق ما يسمى الـFORMJACKING لاستهداف البيانات البنكية الخاصة، فما هي هذه الطريقة؟ وكيف تحمي بياناتك منها؟

كبسة زر قد تفصلك عن سرقة بياناتك البنكية ظنا منك أنك تقوم بعملية شراء آمنة على #الشبكة_العنكبوتية .

الـFORMJACKING هي آخر طرق الاحتيال الإلكتروني، وتكمن بأن يقوم الهاكرز بإدخال رموز مشفرة تختفي خلف زر الموافقة في مواقع التسوق، وبعد أن تقوم بتعبئة بيانات بطاقتك المصرفية وتضغط على هذا الزر، يتم إرسال بياناتك دون علم الموقع إلى جهة الاحتيال الإلكتروني.

وفي تقريرها السنوي لـ #التهديدات_السيبرانية ، ذكرت شركة سايمنتك أن نحو 4800 موقع تتعرض لهجمات الـ FORMJACKING كل شهر في العالم.

وأضافت الشركة أنها أوقفت أكثر من 3.7 مليون هجمة إلكترونية لسرقة البيانات البنكية العام الماضي.

" MAGECART"هي أشهر مجموعة للاحتيال الإلكتروني باستخدام الـ #FORMJACKING، فقد استطاعت اختراق أنظمة شركات عالمية أمثال خطوط الطيران البريطانية BRITISH AIRWAYS وسرقة بيانات أكثر من 380 ألف عميل.

كما شملت لائحة المتضررين مواقع شركات Ticketmaster وFeedify و Newegg .

تبقى الوقاية خير من العلاج واستخدام برامج حماية، بالإضافة إلى اختيار طرق الدفع عند الاستلام إذا أتيحت، أفضل الوسائل للحفاظ على بياناتك البنكية في أمان.