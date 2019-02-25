ماي ترجئ مجددا التصويت النهائي على خطتها للـBREXIT

أجلت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي التصويت النهائي في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى مع توجه حزب العمال لتجنب الخروج بدون اتفاق.

وحددت ماي موعد التصويت النهائي يوم الثاني عشر من مارس المقبل، أي قبل أسبوعين من موعد الطلاق المفترض مع #الاتحاد _الأوروبي نهاية مارس المقبل.

ويجتمع البرلمان يوم الأربعاء في محاولة لدفع ماي لإرجاء موعد #BREXIT وتجنب نتائج كارثية على الاقتصاد البريطاني.

وكان رفض أغلبية #البرلمان_البريطاني حجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 17 يناير الماضي. وأيد 325 نائبا استمرار حكومة ماي بينما عارض استمرارها 306 نواب.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد دعت قادة المعارضة إلى محادثات حول #بريكست بعد فشل تصويت على حجب الثقة عن حكومتها، غداة رفض أكثر من ثلثي النواب خطتها لبريكست.

يذكر أن ماي كانت قد تلقت هزيمة كبيرة في مجلس العموم، بعد أن رُفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.