الإمارات: 3 مليارات دولار للطرق بالمناطق الشمالية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في حسابه بتويتر اليوم إن #الإمارات وافقت على إنفاق 11 مليار درهم (2.99 مليار دولار) على مشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن جولته اليوم للاطلاع على المشاريع، تأتي استكمالاً لجولة الأمس التي أعلن خلالها اعتماد خطة بقيمة 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذه الخطة الإسكانية خلال السنوات الست القادمة. وقامت الحكومة برفع سقف راتب مستحقي منح #الإسكان من المواطنين من 10 إلى 15 ألف درهم. وزادت الحكومة قروض مساكن المواطنين من 800 ألف إلى 1.2 مليون درهم.