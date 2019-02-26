السعودية تمنح "ستاندرد تشارترد" رخصة لفتح فروع بالمملكة

قرر مجلس الوزراء في #السعودية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية محمد الجدعان بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وبحسب موافقة مجلس الوزراء ستنسق مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء أن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية #سار بالإضافة إلى ملكيتها للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.

ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب)، ومشروعات ربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية، والشبكة الداخلية في الجبيل، والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام , والميناء الجاف في الرياض، ومشروع #قطار_الحرمين السريع.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا.