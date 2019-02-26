بريطانيا تتجه لإلغاء رسوم جمركية على سلع بعد البريكست

قالت الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة ستتخلى عن #رسوم_جمركية مرتفعة على عدد من السلع من بينها الذرة الحلوة المستوردة من تايلاند وفاكهة اليوسفي الصينية المعلبة بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.



وقال وزير التجارة ليام فوكس إن #بريطانيا ستنقل للقانون البريطاني43‭‭‭ ‬‬‬ إجراء من بين التدابير التجارية المطبقة حاليا على الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ستلغي 66 إجراء آخر كان هدفهم حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.

وقال فوكس في بيان "القرار بشأن الإبقاء على الإجراءات من عدمه يعتمد على ما إذا كانت تلك الإجراءات تهم المملكة المتحدة. نعمل على إلغاء التدابير التي لا تأتي بفائدة كبيرة على #الشركات_البريطانية. وسيحقق هذا وفورات للناس في أنحاء البلاد".

وقالت الحكومة إن التعديلات ستُطبّق اعتبارا من 29 مارس إذا غادرت بريطانيا #الاتحاد_الأوروبي دون اتفاق، أو من نهاية الفترة الانتقالية التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا جرى التوصل إلى اتفاق.

وقالت وزارة التجارة "ستحمي التدابير صناعات مهمة وتحافظ على وظائف من خطر الواردات منخفضة التكلفة التي تقل عن الأسعار العادلة للسوق".