الجبير: 40% من سوق العمل السعودي للنساء في 2030

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن أحد أبرز أهداف #رؤية_2030 هو تمكين #المرأة_السعودية وتعزيز دورها في سوق العمل والحرص على إيصالها إلى مناصب قيادية لتحقيق التوازن.

وجاء في تصريحه "رؤية 2030 شملت الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل من 32% إلى 40%، وفي القطاع الخاص لدينا الكثير من المبادرات التي تهدف لإيصال المرأة إلى المناصب القيادية لتحقيق التوازن".

وكان #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر في سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية، ما عزز مشاركتها في سوق العمل.

وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.