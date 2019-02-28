التجارة الأميركية: يجب الحصول على ضمانات لالتزام الصين

قال كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين إن بلاده تسعى للتوصل لاتفاق مع الصين يتضمن "تغييرات مؤسسية جذرية"، بالإضافة إلى ضمانات بالتزامها بوعودها في المستقبل.

وقال روبيرت لايتيزر إن الوقت ما زال مبكرا لتأكيد ما إذا كانت الصين سترضخ للمطالب الأميركية، مضيفا أنه من الضروري أن تكون هناك ضمانات بسبب تاريخ الصين في عدم الالتزام.

وأضاف أن مطالبات الولايات المتحدة تهدف للوصول إلى ممارسات تجارية عادلة مع الصين، خاصة في مجال حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

وتأتي لهجة لايتيزر أكثر حذرا من لهجة رئيسه "ترمب"، الذي أعلن خلال الأسبوع أنه بصدد التوصل إلى اتفاق "قريب" مع الجانب الصيني.