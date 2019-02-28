تاريخ حوادث القطارات في مصر.. خسائر بشرية ومادية عنيفة

أعاد مشهد #القطار_المصري الذي احترق بمحطة مصر، أمس، الحديث عن الحوادث المتكررة للقطارات والتي تحدث بشكل مستمر رغم التحذيرات المستمرة واتجاه الحكومات المصرية إلى خطط تطوير ربما لم تنفذ بعد.

وبحسب البيانات المتاحة، فإن الحادث الأخير للقطار تسبب في وفاة نحو 20 مواطناً وإصابة ما يقرب من 30 آخرين، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام المصري، الذي شكل لجنة تحقيق فور وقوع الحادث.

وكان حريق قد نشب صباح الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في رصيف 6 أثناء دخوله المحطة. وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة.

وتبرر الحكومة المصرية عدم صيانة المحطات والقطارات بعدم وجود أسعار تذاكر عادلة، لكن في الفترة الأخيرة تمت زيادة أسعار تذاكر جميع المواصلات التابعة لهيئة السكك الحديدية في مصر وبنسب كبيرة.

وتناول مجتمع الـ"سوشيال ميديا" أحاديث سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة، حينما قال إنه بحلول عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير منظومة #السكك_الحديدية بمصر.

لكن منذ العام 1993 وحتى الآن شهدت #مصر العديد من حوادث القطارات التي راح ضحيتها آلاف المصريين. إذ شهد ديسمبر 1993 حادث تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتراً شمال محافظة القاهرة.

وعقب ذلك بعامين وتحديداً في ديسمبر 1995 تصادم قطار بمؤخرة قطار آخر، ونتج من الحادث مقتل 75 راكباً بينما أصيب مئات آخرون، وأكدت التحقيقات وقتها أن المسؤولية تقع على سائق القطار الذي تجاوز السرعة المسموح بها على رغم وجود ضباب كثيف، ما لم يمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وفي فبراير 1997 شهدت محافظة أسوان حادثاً نتج عن خلل بشرى وخلل في الإشارات، وتسبب في وقوع تصادم بين قطارين شمال مدينة أسوان ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل وعدد من الإصابات.

وفي أكتوبر 1998 اصطدم قطار بالقرب من محافظة الإسكندرية بمصدّة إسمنتية ضخمة، ما أدى إلى اندفاعها نحو المتواجدين بالقرب من المكان، وخروج القطار نحو سوق مزدحمة بالبائعين المتجولين.

ونجم عن الحادث مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 معظمهم ممن كانوا في السوق أو من الذين اصطدمت بهم المصدة الإسمنتية. وأرجعت التحقيقات الحادث إلى عبث أحد الركاب المخالفين بفرامل الهواء بالقطار.

وفي أبريل 1999 أدى تصادم قطارين من قطارات الركاب إلى مقتل 10 من ركاب القطار وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وفي نوفمبر 1999 اصطدم قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية بشاحنة نقل وخرج عن القضبان متجها إلى الأراضي الزراعية، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة 7 آخرين كانت حالتهم خطرة.

وشهدت مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة أبشع حوادث القطارات، حينما اشتعلت النيران في أحد القطارات المتجهة جنوباً إلى الصعيد، وانتهى الحادث بوفاة أكثر من 350 راكباً بعد استمرار سير القطار مشتعلاً لمسافة تتجاوز تسعة كيلومترات.

وفي فبراير 2006 اصطدم قطاران بالقرب من محافظة الإسكندرية، ما تسبب في إصابة نحو 20 شخصاً.

وفي مايو من العام نفسه اصطدم قطار شحن بآخر في إحدى محطات محافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 45 شخصاً.

وفي أغسطس من العام نفسه، اصطدم قطاران أحدهما متجه من مدينة المنصورة إلى القاهرة، والآخر من مدينة بنها على الاتجاه ذاته.

واختلفت المصادر في تحديد عدد القتلى. ذكر مصدر أمني حينها أن الحادث أودى بحياة 80 شحصاً وخلّف أكثر من 163 مصاباً، بينما قالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية إن 51 لقوا حتفهم، في حين ارتفع العدد في بعض وسائل الإعلام إلى 65 قتيلا.

وفي يوليو 2007 اصطدام قطاران شمال مدينة القاهرة، وراح ضحية الحادث 58 شخصاً، كما جرح أكثر من 140 آخرين.

وفي أكتوبر 2009 تصادم قطاران في مدينة العياط وقتل في الحادث نحو 30 شخصاً. وكان الحادث وقع عندما تعطل القطار الأول وجاء الثاني ليصطدم به من الخلف وهو متوقف، ما أدى إلى انقلاب أربع عربات من القطار الأول.

وفي نوفمبر 2012 تصادم قطاران في محافظة الفيوم، وقتل في الحادث أربعة مواطنين وجرح العشرات، وكان التصادم بين قطار متجه إلى الإسكندرية وآخر إلى الفيوم، ولم يكشف عن سبب الحادث عقب هذا الحادث بأيام.

وفي بداية العام 2013 وقع حادث تصادم مع قطار تجنيد في مدينة البدرشين جنوب الجيزة، ولقي 17 مجنداً مصرعهم بينما أصيب أكثر من 100 راكب بجروح.

وفي نوفمبر 2013 تصادم قطار مع سيارتين وأودى الحادث بحياة أكثر من 27 شخصاً وجرح أكثر من 30 مواطنا.

وفي أغسطس قبل الماضي وقع حادث تصادم بين قطارين، وانتهى الحادث بمصرع 41 شخصاً بينما أصيب أكثر من 132 بجروح.

في الشهر نفسه اصطدم قطار كان متجهاً إلى محافظة مطروح بسيارة ملاكي، وتسبب الحادث في مصرع سائق السيارة الملاكي وإصابة شخصين آخرين.

وفي شهر مارس الماضي، شهدت محافظة البحيرة حادث قطار راح ضحيته نحو 12 قتيلا و39 مصاباً.