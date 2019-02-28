ضبابية البريكست تهبط بثقة الشركات لأدنى مستوى بـ7 سنوات

انخفضت الثقة بين الشركات في #بريطانيا إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات هذا الشهر بحسب تقرير "Lloyds " بسبب عدم وضوح الرؤية حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقد أظهر التقرير أن مؤشر التفاؤل بين الشركات انخفض بشكل حاد حيث توقع عدد أقل منها زيادة النشاط.

أما ثقة المستهلكين فكانت أفضل حالا من الشركات، مع استقرار مؤشر منفصل للتوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام في بريطانيا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

لكن مع ذلك بقي مؤشر رئيسي للثقة قريبا من أدنى مستوى له منذ 2013 بحسب شركة الأبحاث GfK .

من جهة أخرى، أشار التصويت في #البرلمان_البريطاني أمس، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تقترب من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصفقة .

فبدلاً من هزيمة مذلة أخرى، طلب منها البرلمان مواصلة جهودها، في حين بدت مجموعة المستقلين المتطرفين، الذين وقفوا في طريقها من قبل، منقسمة.

ومن ضمن التعديلات التي تم التصويت عليها، موافقة البرلمان على تعديل يتيح للنواب التصويت على تأجيل موعد الخروج من #الاتحاد_الأوروبي إلى ما بعد الـ29 من مارس إذا لم تتم الموافقة في الـ12 من مارس على خطة ماي للخروج من الاتحاد.