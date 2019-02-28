هذه أبرز التعهدات بين لندن والأردن باستثمارات "مليارية"

وصفت مراسلة العربية كارينا كامل مؤتمر "الأردن: نمو وفرص - #مبادرة_لندن_2019 " بأضخم وأكبر حدث تنظمه الحكومة البريطانية لدولة عربية خلال العام.

وأشارت إلى أن قيمة الدعم الثنائي البريطاني إلى #الأردن يصل إلى 650 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الخمس القادمة، من ضمنها 14 مليون جنيه سيتم المساهمة فيها في تأسيس صندوق جديد (صندوق متعدد مصادر التمويل)، على أن يقوم البنك الدولي بإدارة هذا الصندوق.

وذكرت أنه سيتم اليوم تجميع التعهدات من كل الدول المشاركة في المؤتمر.

من ناحية البنوك الاستثمارية، تعهد #البنك_الأوروبي_للاستثمار بتخصيص مليار دولار أميركي في السنة المالية القادمة لدعم الاستثمارات في البنى التحتية الأردنية، ومشاريع الطاقة المتجددة، ودعم القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت عن توقيع قرض لاحقا اليوم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولية الأردنية بقيمة 65 مليار يورو، وهو قرض للاستثمار في المياه في منطقة وادي الأردن.

كما تتحدث بريطانيا، بحسب مراسلة العربية، عن ضمان قرض من #البنك_الدولي بقيمة 250 مليون دولار للأردن.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات تسهم في بشكل رئيسي بدعم #الاقتصاد_الأردني ، وتخفيض البطالة بين صفوف الشباب التي لامست نسبة الـ40% ، إلى جانب وجود 700 ألف لاجئ سوري بما بزيد العبء على سوق العمل الأردني.

وتستضيف لندن بالاشتراك مع الحكومة الأردنية مؤتمرا دوليا لدعم الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل في #الأردن .

ويحضر المؤتمر ملك الأردن عبد الله الثاني وكبار المسؤولين البريطانيين فضلا عن مشاركين من دول وهيئات عديدة من الحكومات والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء الأردني والرئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستينا جورجيفا.