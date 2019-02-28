وزير التخطيط:نجري إصلاحات لجذب الاستثمار الأجنبي للأردن

أكدت وزيرة التخطيط و التعاون الدولي في الأردن ماري كامل، في مقابلة مع العربية، أن #الحكومة_البريطانية أبدت ثقتها بالاقتصاد الأردني.

ولفتت، على هامش مؤتمر "مبادرة لندن"، إلى أن بلادها تعمل على إصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص الدولي بالمشاريع المستقبلية في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والإنشاءات والسياحة والخدمات.

واعتبرت أن هذا المؤتمر هو رسالة من الحكومة البريطانية ومن المجتمع الدولي بأهمية استقرار واستدامة #الاقتصاد في الأردن.

من جانبها، وصفت مراسلة العربية كارينا كامل مؤتمر "الأردن: نمو وفرص - #مبادرة_لندن_2019 بأضخم وأكبر حدث تنظمه الحكومة البريطانية لدولة عربية خلال العام.

وأشارت إلى أن قيمة الدعم الثنائي البريطاني إلى #الأردن يصل إلى 650 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الخمس القادمة، من ضمنها 14 مليون جنيه سيتم المساهمة فيها في تأسيس صندوق جديد (صندوق متعدد مصادر التمويل)، على أن يقوم البنك الدولي بإدارة هذا الصندوق.

وذكرت أنه سيتم اليوم تجميع التعهدات من كل الدول المشاركة في المؤتمر.

من ناحية البنوك الاستثمارية، تعهد #البنك_الأوروبي_للاستثمار بتخصيص مليار دولار أميركي في السنة المالية القادمة لدعم الاستثمارات في البنى التحتية الأردنية، ومشاريع الطاقة المتجددة، ودعم القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتستضيف لندن بالاشتراك مع الحكومة الأردنية مؤتمرا دوليا لدعم الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل في #الأردن .

ويحضر المؤتمر ملك الأردن عبد الله الثاني وكبار المسؤولين البريطانيين فضلا عن مشاركين من دول وهيئات عديدة من الحكومات والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء الأردني والرئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستينا جورجيفا.