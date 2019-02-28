وزير المالية السعودي: المملكة ملتزمة بدعم الأردن ماليا

قال وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، إن المملكة ملتزمة بدعم الأردن مالياً.

وأضاف الجدعان أن مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين.

تصريحات الجدعان جاءت لتؤكد على تواصل الدعم السعودي لاقتصاد الأردن.

وتأتي تصريحات وزير المالية السعودي بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019م، حيث وقعت عمان مذكرتي تفاهم الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.

وتصل قيمة الحزمة التمويلية ضمن مذكرة التفاهم الإطارية مع الوكالة الفرنسية للإنماء سقف مليار يورو تغطي السنوات 2019-2022م، بما يمكن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً إلى الحوكمة والتدريب المهني.

وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ستعقد اجتماعات مشتركة بين الطرفين، كل ثلاثة أشهر، لتحديد مجالات ذات أولوية للتعاون في إطار هذه المذكرة متابعة تنفيذها.

وفي يونيو الماضي كان العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا إلى اجتماع رباعي والذي ضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية. وقدمت القمة إلى الأردن حزمة مساعدات بلغت 2.5 مليار دولار.

وتم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أميركي تتمثل في:

1 - وديعة في البنك المركزي الأردني.

2 - ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

3 - دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 - تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.