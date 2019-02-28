13 "إتيكيت" للتعامل التجاري في هذه الدولة

تشهد المنطقة العربية تحسنا في العلاقة السياحية والتجارية مع الصين، خاصةً منذ السنة الماضية بعد أن تم توقيع حزمة ضخمة من العقود، وهذا يعني المزيد من الأعمال التجارية والاجتماعات مع رجال وسيدات الأعمال الصينيين، فما هو إتيكيت العمل التجاري معهم؟

1) كن مستعداً تماماً لاجتماعك، الصينيون يولوون اهتماماً كبيراً للتفاصيل. تأكد من عدم طلب اجتماع خلال عطلة صينية.

2) أي مواد مطبوعة يجب أن تكون عالية الجودة ويفضل أن تكون باللغتين الصينية والإنجليزية واحرص على إحضار نسخ إضافية لتجنب الإساءة لأي مشارك قد لا يحصل على نسخة.

3) يعد تقديم الهدايا موضوعاً حساساً. لا تقدم الهدايا لمسؤول حكومي صيني إذ قد تعتبر رشوة وإساءة، ولكن في الأعمال الخاصة، يمكنك تقديم هدية باسم شركتك.

4) بالنسبة للألوان فإن الأحمر لون الحظ، الوردي والأصفر يمثلان السعادة؛ والرقم 8 هو الرقم الأكثر حظا. أما الأسود والأبيض والأزرق والرقم 4 فهي سلبية لدى الصينين.

5) الالتزام بالمواعيد والملابس الرسمية من المسلمات الأساسية في الصين.

6) الصينيون لديهم احترام كبير للسلطة، يعود تاريخها إلى قرون، ولذلك عادة ما يدخلون الغرفة في ترتيب هرمي. اتبع ممارساتهم مع فريقك.

7) الانحناء وإيماءات الرأس من ثقافة الأعمال التجارية النموذجية، واليوم أصبحت المصافحة شائعة. دع نظيرك الصيني يبدأ بالمصافحة ولكن توقع أن تكون مصافحة سريعة وليست قوية.

8) يعتبر الحديث الودي مهما قبل الاجتماع. ولا تستغرب إذا بادر الصينيون بسؤالك فيما إذا قد تناولت الطعام؟ هذا السؤال هو بمثابة "كيف حالك" في ثقافتنا.. فقط قل نعم وشكرا حتى إذا كنت جائعا.

9) يجب عدم استخدام الكلمات السلبية القاطعة مثل "لا" في المناقشة؛ بدلاً من ذلك ، استخدم عبارة "سأحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير في ذلك". عندما يقول الصينيون شيئًا مثل "لا بأس" أو "هذه ليست مشكلة" ، فإنهم على الأرجح يعنون العكس.

10) لا تشير بإصبع السبابة، استخدم كفًا مفتوحًا. تجنب أيضا طقطقة أصابعك.

11) حافظ على هدوئك في جميع الأوقات، حتى إذا انزعجت أو كنت متحمسا لشيء ما، فردات فعل كهذه ليست مرحبا بها.

12) مضيف الاجتماع يجلس أولاً ، يليه الباقون.، وعند المغادرة دع الصينيين يغادرون أولا.

13) يستخدم الصينيون كلتا يديهم لتقديم بطاقاتهم ، ودائماً إلى الفرد الأعلى رتبة أولاً ؛ انظر إلى البطاقات المستلمة قبل حفظها في مكان احترافي (مثل حقيبة الأوراق ، ولكن ليس محفظة أو حقيبة يد).