مؤشر: نمو مصانع منطقة اليورو ينكمش في فبراير

أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمش للمرة الأولى في أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي، متأثرا بمخاوف الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي ورحيل بريطانيا الوشيك عن الاتحاد الأوروبي.



وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في القراءة النهائية لشهر فبراير للشهر السابع على التوالي، إلى 49.3 من 50.5 في يناير.



وتزيد هذه القراءة قليلا عن القراءة الأولية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ يونيو 2013 التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.