أردوغان يتعهد بخفض خيالي للتضخم.. كيف؟

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن معدل #التضخم في #تركيا سيهبط إلى ما بين ستة وسبعة في المئة، مقارنة مع 19-20 بالمئة حاليا، لكنه لم يوضح كيف يسعى للوصول إلى هذا الهدف.

وفي كلمة لحملة انتخابية في مدينة ريزه شمال شرقي البلاد، لم يحدد #أردوغان جدولا زمنيا لخطته للتصدي للتضخم، لكنه بدا يتحدث عن فترة ما بعد الانتخابات المحلية التي تُجرى في 31 مارس، بحسب "رويترز".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته #رويترز أن التضخم السنوي تجاوز 20 بالمئة في يناير كانون الثاني، ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين انخفاضا طفيفا إلى 19.9 بالمئة في فبراير شباط.

ويشير التراجع الكبير في التضخم (مؤشر أسعار السلع والخدمات الرائجة بين الناس أو مؤشر الغلاء) إلى علاقة غير صحية مع القوة الشرائية للعملة.

كما يشير التراجع المفاجئ في الأسعار إلى حدوث تحركات مصطنعة غير مستدامة، في ضوء عدم وضوح المؤشرات المالية والاقتصادية، كما في الحالة التركية.