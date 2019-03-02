أميركا تؤجل الرسوم على بضائع صينية بـ 200 مليار دولار

أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي إخطارا بتأجيل زيادة مقررة في #الرسوم_الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بحسب رويترز.

وقالت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري إن من المقرر أن ينشر الإخطار في السجل الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت أن الإخطار يقول إنه "لم يعد من الملائم" زيادة الرسوم الجمركية بالنظر إلى تقدم في المفاوضات منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

وزيادة الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة كان من المقرر في البداية أن تسري في أول يناير كانون الثاني، لكن بعد محادثات إيجابية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قررت إدارة #ترمب تمديد تلك المهلة 90 يوما.

مشيرا إلى تقدم في #المحادثات مع المفاوضين الصينيين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد إنه سيؤجل مجددا الزيادة في الرسوم الجمركية.

وقال الإخطار إن معدل #الرسوم_الإضافية الذي بدأ سريانه في سبتمبر أيلول 2018 سيبقى عند 10 بالمئة حتى إشعار آخر.