دبي تدعو المطورين للمرحلة 5 من مشروع الطاقة المتجددة

أعلنت #هيئة_كهرباء ومياه دبي #ديوا السبت، إصدار تقديم طلبات التأهيل للمطورين المؤهلين لبناء وتشغيل مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويهدف المجمع الضخم لتوليد ألف ميغاوات بحلول 2020، وخمسة آلاف ميغاوات بحلول 2030 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).

وتصل طاقة المجمع حاليا إلى 900 ميغاوات.

وقالت ديوا في بيان، إن #أعمال_التطوير ستكون "بتقنية #الألواح_الشمسية الكهروضوئية ووفق نظام المنتج المستقل، على أن يتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021".