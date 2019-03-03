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المكسيك تصعد.. رسوم جمركية قريباً على منتجات أميركية

المصدر: مكسيكو سيتي – رويترز
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قالت مسؤولة مكسيكية كبيرة إن بلادها قد تفرض قريبا رسوما على #منتجات_أميركية إضافية في ظل تعديلها لقائمة الأهداف المنتقاة، للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في عام 2018 على الصلب والألمنيوم.

وأبلغت وكيلة وزارة الاقتصاد المكسيكية لوز ماريا دي لا مورا، أنه إذا لم تلغ #الحكومة_الأميركية الرسوم المفروضة على الصلب و #الألمنيوم، فإن حكومة #المكسيك ستصبح لديها قائمة جاهزة ومعدلة بالأهداف الأميركية خلال نحو شهرين.

وأضافت "نُجري تقييما، وهناك منتجات من القطاع الزراعي. ومن المحتمل أن نضيف منتجات جديدة ونخرج البعض، فضلا عن (منتجات) في القطاع الصناعي وقطاع الصلب".

كلمات دالّة

#الألومنيوم, #الألمنيوم, #منتجات أميركية, #الحكومة الأميركية, #المكسيك, #ترمب

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