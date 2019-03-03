بلومبيرغ: صندوق مشترك كويتي - صيني بـ10 مليارات دولار

تخطط #الكويت لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، مناصفة مع الصين، للاستثمار في البلدين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ.

وتدرس الكويت إنشاء صندوق طريق الحرير الكويتي- الصيني الذي سيستثمر في مشاريع كويتية تتعلق بمدينة الحرير وتنمية الجزر.

وقد يتم استخدام أموال الصندوق للاستثمار في الصين ومناطق أخرى في إطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد".

وسوف تعمل الصين مع الشركاء الاستراتيجيين الصينيين لترتيب التمويل لهذه المشاريع، وهو ما يمكن أن يمنح الصندوق قدرة استثمارية تصل إلى 30 مليار دولار.

يذكر أن الكويت تقوم بتطوير منطقتها الشمالية في إطار سعيها لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحويل نفسها إلى مركز أعمال إقليمي بحلول عام 2035. ويعد مشروع مدينة الحرير جزءًا من هذا الهدف.