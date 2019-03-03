تأجيل زيادة سوم أميركية على بضائع صينية دعم الأسواق

أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي إخطارا بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على #بضائع_صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وأشار الإخطار إلى أنه لم يعد من الملائم زيادة #الرسوم_الجمركية بالنظر إلى التقدم في المفاوضات مع المفاوضين الصينيين.

وقال الإخطار إن معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في سبتمبر من العام الماضي سيبقى عند الـ10% حتى إشعار آخر.

وقد استفادت الأسهم الصينية من هذا التأجيل ليرتفع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 1.8%.

كما استفادت الأسهم الصينية من قرار زيادة حصتها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من 0.7%، إلى 3.3%، على 3 مراحل خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور، نظرا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد.

وغرد ترمب على تويتر "طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد، " مشيراً إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25% من 10% في الأول من مارس آذار كما كان مقررا من قبل.



من جهتها، رحبت الصين في بيان السبت بتأجيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية.



وفي إيجاز منفصل ببكين، قال مسؤول في #الحكومة_الصينية إن البلدين يعملان على الخطوات التالية، لكنه لم يخض في تفاصيل.



وقال المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري الصيني قوه وي مين "توصُّل الصين والولايات المتحدة لاتفاق مفيد للطرفين ومربح لكليهما في أقرب وقت ممكن، ليس بالأمر الجيد فقط للبلدين، لكنه نبأ جيد أيضا للاقتصاد العالمي".