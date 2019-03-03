رئيس الوزراء: توفير فرص العمل في الأردن هدفنا الرئيسي

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن #الأردن تجاوز التحديات الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية إيجابية ومشجعة.

ولفت في لقاء مع العربية، على هامش مؤتمر "الأردن- نمو وفرص" الذي عقد الأسبوع الماضي في #لندن ، إلى أن شهادات دول العالم والمستثمرين في الأردن كانت إيجابية جدا.

وشدد الرزاز على أن "توفير فرص العمل في الأردن هو الهدف الرئيسي لنا"، وهذا يتطلب استثمارات وبيئة حاضنة للإبداع والمبادرات الشبابية.

وكان #بنك_الاستثمار_الأوروبي قد أعلن تخصيص مليار دولار للاستثمار في الأردن.

واستضافت لندن مؤخرا بالاشتراك مع #الحكومة_الأردنية مؤتمرا دوليا لدعم الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل في الأردن.

وحضر المؤتمر ملك الأردن عبد الله الثاني وكبار المسؤولين البريطانيين، فضلا عن مشاركين من دول وهيئات عديدة من الحكومات والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء الأردني والرئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستينا جورجيفا.