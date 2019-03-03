6 قواعد أساسية للابتكار.. تعرف عليها

بين الحين والآخر، يشهد سيليكون فالي انضمام إحدى شركاته لنادي "المليار دولار"، أو ما يعرف بالـ UNICORNS.

وفي منطقة الخليج، يرى الخبراء أن زيادة إطلاق مثل هذه الشركات هو أمر ممكن، إذا تغلبت على بعض التحديات، وأهمها إيجاد المهارات والتمويل، ومن الأمثلة على ذلك شركة كريم التي انطلقت من دبي، وهي المنافس الأكبر لـ UBER أحد عمالقة سيليكون فالي!



ويعتبر "الابتكار" أو Innovation أحد المواضيع الساخنة في وقتنا الحالي، حيث أثبتت نماذج الأعمال الرقمية مرارًا وتكرارًا أنها تحقق الفوز في لعبة الابتكار بسبب قدرتها على معالجة البيانات والتعلم بسرعة وتكرار التجربة، وتنفيذ التحسينات باستمرار.

خلق بيئة تساعد على الابتكار

وبحسب الخبراء فإن هناك ستة مبادئ أساسية للابتكار.

نيلسون ماتوس، نائب الرئيس لتطوير المنتجات في غوغل سابقاً ومستشار في صندوق STV قال "إذا كنت تريد خلق بيئة ابتكار عليك اتباع 6 قوانين، أولاً وظف الأفضل، أشخاص بعقلية رواد أعمال وثانياً دعمهم، ثالثاً اخلق بيئة عمل مفتوحة ليتشاركوا معك بالأفكار، وتمتع بالشفافية، شارك البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة، الرؤية الهدف، وثالثاً ابنِ قراراتك على البيانات والأرقام فقط فكر بالمستخدمين وخدمتهم قبل التفكير بالعوائد إذا أرضيت المستخدمين العوائد ستأتي بالتأكيد، وسادساً نفذ بسرعة".

ويطلق على شركات التكنولوجيا التي تقيم بأكثر من مليار دولار في سيليكون فالي باليونيكورن، أما في المنطقة فقد لقبت شركة كريم مؤخراً باليوني كامل لأنها قيمت بأكثر من ملياري دولار، فما الذي يتطلبه الأمر لإطلاق المزيد من الـ unicamels من المنطقة!

وأضاف نيلسون ماتوس: "لديكم هنا في المنطقة مهندسون ومديرو منتجات ورجال أعمال جيدون كما في الخارج ويفهمون التكنولوجيا والإنترنت جيداً، التحدي هنا في المنطقة يكمن في أنه لا تتوفر المهارات من حيث العدد والخبرة كتلك التي في سيليكون فالي، عليك إيجاد حل، قد تضطر لفتح مكتب في مكان آخر حيث تجد المهارات المطلوبة".

وأوضح أن التحدي الثاني هو أن أسواق المناطق النامية لا تتمتع بنظام بيئي ناضج، ما أعنيه هو عدد المرشدين والأشخاص الذين نجحوا في بناء شركات تقنية وقاموا ببيعها ثم توجهوا لتأسيس الشركة الثانية أو الثالثة، يجب استضافة المزيد من الموجهين أو المستشارين لتدريب وتوجيه الشركات المبتدئة، والتحدي الثالث هو التمويل، قد تبحث عن مستثمرين في أوروبا أو حتى سيليكون فالي.

ويرى أنه يمكن خروج شركات كبيرة وناجحة من المنطقة، وقال "انظري إلى شركة كريم كيف يتسببون بصداع لعملاق مثل أوبر خرج من سيليكون فالي! ولكن تنتشر في المنطقة أيضاً شركات متخصصة بالسوق المحلية جداً، بدون التفكير بالانتشار عالمياً! هذا التغيير يأتي مع الوقت".

وشهد العام الماضي رقماً قياسياً من 366 صفقة استثمار في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت قيمتها 893 مليون دولار، اجتذبت الإمارات 30% منها.

وكانت مصر هي النظام البيئي الأسرع نمواً، حيث حصلت على 22% من الصفقات في المنطقة، يليها لبنان الذي اجتذب 10% من الصفقات.

ملخص لـ 6 قواعد تحقق الابتكار

1- توظيف أفضل المواهب بعقلية رواد أعمال

2- تقديم الدعم الكامل لهذه المواهب

3- بيئة عمل مفتوحة ومشاركة البيانات بشفافية

4- اتخاذ القرارات بناءً على الأرقام والبيانات فقط

5- التفكير بالمستخدمين وخدمتهم قبل التفكير بالعوائد

6- تنفيذ الأفكار بسرعة