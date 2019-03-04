الصين تغير قوانين الاستثمار.. من أجل ترمب

يصوّت #البرلمان_الصيني الأسبوع المقبل على قانون ينص على تغيير جوهري للمستثمرين الأجانب، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن ملف التجارة.

وتأتي هذه الجهود الحكومية ضمن مساعي الصين لحلحلة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل #التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حاليا على #الشركات_الأجنبية الراغبة في العمل في الصين، ويعتبر موضوعا جوهريا في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وسيحل القانون الموحد الجديد محل القوانين المطبقة منذ 3 سنوات بشأن الشركات ذات الملكية الصينية والأجنبية والشركات المملوكة بالكامل لرساميل أجنبية.