عام 2019 الأصعب على الاقتصاد التركي.. لهذه الأسباب

مددت #تركيا اليوم مرسوما أعلن عنه في سبتمبر الماضي لمدة 6 أشهر إضافية، يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من استلام المبلغ، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

وتراجع #التضخم في تركيا لشهر فبراير إلى 19.7% على أساس سنوي، منخفضا عن مستوى 20% للمرة الأولى منذ أغسطس.

والتضخم هو مصدر قلق رئيسي لتركيا بعد أن بلغ أعلى مستوى في 15 عاما فوق 25% في أكتوبر.

ووصف عضو جمعية رجال الأعمال المصرية أحمد الزيات في مقابلة مع "العربية"، التضخم بأنه أكبر مشكلة تواجه الشعب التركي، مع ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع متوسط دخل المواطن.

وتحدث عن تقارير تشير إلى تحويل حوالي 18 مليار دولار من الليرة التركية إلى الدولار، مع فقدان الثقة بالعملة التركية، وعدم تقديم الحكومة حلولاً عملية أو سياسات مالية واقتصادية واضحة.

واعتبر أن تخوف المواطن التركي سيزداد، واصفا العام الحالي بأنه الأصعب على الاقتصاد التركي من جراء عدم وجود سياسات معالجة واقعية لمشكلة تراجع قيمة العملة.

واعتبر أن التراجع البسيط في التضخم لا يمكن أن يعوض المشكلات الهيكلية في الاقتصاد التركي، وأهمها تفاقم الديون وتصاعد أسعار السلع والخدمات.