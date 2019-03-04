مصر.. نمو الاحتياطي الأجنبي لـ44 مليار دولار في فبراير

قال البنك #المركزي_المصري اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير شباط، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.

وكان الاحتياطي النقدي 42.616 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.



وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى‭‭‭93.131 ‬‬‬ مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو حزيران.



وعلى أساس سنوي ارتفع صافي #الاحتياطي_الدولي_لمصر بقيمة 5.53 مليار دولار بنسبة زيادة تتجاوز نحو 14.9% بنهاية عام 2018، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 37.02 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2017.

وربطت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، تراجع #احتياطي_النقد_الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيام الحكومة المصرية بسداد التزامات خارجية على مصر لدى إغلاق آخر العام 2018.

وقبل ثورة يناير 2011، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار لكن تم استنزافه خلال السنوات التي أعقبت الثورة بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع عائدات مصر من قطاع السياحة.