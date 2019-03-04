وول ستريت جورنال: أميركا والصين قد تتوصلان لاتفاق تجارة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في حوالي 27 مارس وذلك في ضوء التقدم الذي حققته المحادثات بين البلدين.



وتبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات للبلد الآخر مما أحدث هزة في الأسواق المالية وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأميركية.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اُطلعت على الأمر من كلا الجانبين إن الصين ستخفض #الرسوم_الجمركية على السلع أميركية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات في مقابل تخفيف للإجراءات المتخذة من واشنطن.



لكن مصادر الصحيفة حذرت من عقبات مازالت قائمة، وقالت إن كلا الطرفين سيواجه مقاومة داخلية بأن الشروط تحابي الطرف الأخر.



وقال التقرير إن الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من شينير إنرجي الأميركية.



وأحجم متحدث باسم شينير التي مقرها هيوستون عن التعليق على احتمال إبرام صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

وكانت الشركة وقعت العام الماضي اتفاقا مدته 20 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز المسال من مرفأ تصديرها في لويزيانا حتى 2043.



وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أبلغ سي.ان.بي.سي يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعكف على اتفاق تجارة تفصيلي مع الصين سيتضمن التزامات هيكلية محددة.



وقال ترمب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستنسحب من أي اتفاق التجارة مع الصين إذا لم يكن جيداً بما يكفي، بينما كان مستشاروه الاقتصاديون يتحدثون عن تقدم "رائع" صوب اتفاق لإنهاء النزاع الدائر مع بكين.