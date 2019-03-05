اقتصاد الصين يفقد الزخم.. وتحركات لخفض الضرائب والرسوم

خفّضت #الصين اليوم الثلاثاء، معدّل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلّي للبلاد في 2019 إلى ما بين 6 و6,5% وذلك في الوقت الذي يرزح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت وطأة تراجع النمو في #القروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.

وكشفت الحكومة عن هذا الخفض في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.

وكانت الحكومة حدّدت معدّل النمو المستهدف في 2018 عند 6,5%، قبل أن تعلن أنّ نسبة النمو في العام الماضي بلغت 6,6%، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

لكنّ محلّلين مستقلّين يعتقدون أنّ أداء الاقتصاد كان أسوأ بكثير من هذا الرقم الرسمي.

وخفّضت ثلاثة أرباع المقاطعات الصينية أهدافها السنوية للنمو الاقتصادي خلال هذا العام.

ولمكافحة تباطؤ النمو، أعلنت الحكومة عزمها على خفض #الضرائب والحدّ من الرسوم وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وتعاني التجارة، التي تعتبر من المكونات الرئيسية للثروة الصينية من تباطؤ الطلب الخارجي ومن تداعيات #الحرب_التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن اللتين تخوضان مفاوضات ماراثونية للتوصّل إلى حلّ لها.