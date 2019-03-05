العريان: اقتصاد أوروبا يتباطأ بأكثر من المتوقع

قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة #أليانز الألمانية للتأمين إن اقتصاد #أوروبا يتباطأ بوتيرة أكبر مما يعتقد كثير من المستثمرين، محذرا من أن ذلك يشكل أكبر تهديد للسوق.

وقال العريان في مقابلة مع رويترز إن #البنك_المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة تحت تصرفه للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي، بينما #الحكومات_الأوروبية ليست مستعدة للاستجابة من خلال الإنفاق.

وتابع "يقلل الناس من مدى سرعة التباطؤ في أوروبا".

وعدل #صندوق_النقد الدولي بالخفض من توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في يناير/كانون الثاني، من 1.9 في المئة، قبل ثلاثة أشهر، لكن العريان يعتقد أن تلك التوقعات الأقل مغرقة في التفاؤل.

ويتوقع العريان، وهو الرئيس التنفيذي السابق لبيمكو، وهي شركة استثمار عملاقة في #السندات مملوكة لأليانز، أن تواجه منطقة اليورو صعوبات لتحقيق نمو بنسبة واحد في المئة للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.