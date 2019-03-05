معاملة متصلة بقطر لو علمها مساهمو "باركليز" لجن جنونهم

يوما بعد يوم، تتضح تفاصيل جديدة في قضية باركليز والتمويل الذي حصلت عليه من قطر أيام الأزمة المالية، إذ أن أساس المشكلة هو كيفية إخراج البنك لسيناريو العمولة التي دفعها لقطر مقابل الحصول على الأموال التي مكنته من تجنب وضع #الحكومة_البريطانية يدها على المصرف العريق.

كان #باركليز بحاجة إلى 4 مليارات جنيه استرليني، ووافقت قطر على ضخ المبلغ ولكن، مقابل عمولة قدرها 322 مليون جنيه، وتشكل العمولة أكثر من ضعف ما حصل عليه مستثمرون آخرون شاركوا أيضا في توفير الأموال لباركليز.

وتوصل مسؤولون في #البنك حينها إلى أحد الحلول بأن يتم توفير هذه المبالغ لقطر على شكل استشارات مجانية في قطاع #الاندماجات والاستحواذات، إضافة إلى رسوم أقل مما يطالب بها البنك في العادة على خدمات أخرى من بينها إصدار السندات.

وأثار الحل غضب بعض المتهمين اليوم في قضية #الغش التي تنظر فيها #المحاكم_البريطانية وكان أساس الموقف الغاضب من هذا الترتيب هو حصول قطر على معاملة تفضيلية لو علم بها بقية المساهمين في إنقاذ باركليز، لجن جنونهم، بحسب تصريحات من ريتشارد بوث، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك، وهو أحد المتهمين في هذه القضية التي تعتبر من أبرز قضايا الغش التجاري بريطانيا.