إيطاليا تعتزم الانضمام لمبادرة الحزام والطريق الصينية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس الثلاثاء أن #إيطاليا تعتزم التوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى #مبادرة_الحزام_والطريق الصينية.



وقالت الصحيفة نقلاً عن ميشيل جيراسي المسؤول بوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قوله "المفاوضات لم تنته بعد ولكن من المحتمل الانتهاء منها خلال زيارة (الرئيس الصيني) شي".



وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ربط #الصين بحرا وبرا بجنوب شرق ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة للبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم.



وبالإضافة إلى تعزيز التجارة والاستثمار يهدف شي جين بينغ إلى زيادة التبادل في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.