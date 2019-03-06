توقعات بتضاعف استثمارات رأس المال الجريء عربيا

توقع الرئيس التنفيذي لشركة Middle East Venture Partners وليد حنا، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون عام 2019، أفضل بكثير من الأعوام القليلة الماضية بالنسبة لصناديق رأس المال الجريء في المنطقة من حيث عدد رواد الأعمال وقيمة الاستثمارات.

وأضاف حنا "استثمارات #رأس_المال_الجريء جديدة في المنطقة العربية، إلا أنها تتطور سريعا، كما أن رواد الأعمال أصبح عددهم أكثر، ونوعية هؤلاء الرواد صارت أفضل من قبل، والمبالغ الاستثمارية تتضاعف في هذا القطاع".

وقال "نفتخر بأن المستثمرين في الصندوق الثالث من 7 بلدان مختلفة تضم #السعودية و #الإمارات وعمان والبحرين والكويت ولبنان ولدينا مستثمر أردني وهم أشخاص ومن صناديق، كما لدينا استثمارات من مكاتب عائلات سعودية وكويتية".

وأشار إلى أن الشركة استثمرت في 2013 وخلال 2019 و2020 نتخارج من هذه الاستثمارات، إلا أن قيمة استثمارات رأس المال جريء ستتضاعف.