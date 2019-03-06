مؤسس أمازون يتربع على عرش الأغنى عالميا بثروة طائلة

أظهرت قائمة #مجلة_فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم لعام 2019 أن #جيف_بيزوس مؤسس موقع #أمازون لا يزال أغنى رجل في العالم يليه بيل غيتس ووارن بافيت.

وتضم الولايات المتحدة نحو 609 مليارديرات في المجمل من بينهم 14 في المراكز العشرين الأولى بالقائمة، وبالطبع على رأسهم "بيزوس" ثم "جيتس".

ولكن رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس #فيسبوك مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.

وبحسب القائمة التي أعلنتها فوربس يوم أمس الثلاثاء، فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عاما) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.

وقد وسّع بيزوس الذي يمتلك 16% من شركة أمازون، والذي جعلته ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت.

وشهد غيتس (63 عاما) زيادة ثروته لتصل إلى 96,5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي، بحسب فوربس.

واحتل بافيت (88 عاما) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة "كرافت هاينز" للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها.

وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1,5 مليار دولار لتصل إلى 82,5 مليار دولار، بحسب فوربس.

واحتفظ برنار ارنو الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية "ال في ام اتش" بالمرتبة الرابعة على القائمة. إلا أن زوكربرغ خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة.

وتقدم على زوكربرغ كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر زارا وانديتكس الإسباني امانسيو ارتيغا والمؤسس الشريك لشركة اوراكل لاري اليسون.

وتحسن ترتيب الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" 51 مركزا في قائمة أثرياء العالم التي تصدرها المجلة، مشيرة إلى أن تحسن ترتيبه جاء نتيجة تراجع ثروات الآخرين.

وبحسب المجلة تقدر ثروة "ترمب" 3.1مليار دولار وهو نفس مستواها في العام الماضي، ليحتل بها المركز 715 على مستوى العالم.

واحتلت كايلي جينر الابنه الصغرى لعائلة جينر والبالغة من العمر 21 عاماً، لقب أصغر ملياردير صنعت ثروتها بنفسها، والتي تقدر بـ1 مليار دولار، فى عمر أصغر حتى من مارك زوكربيرغ "الذى كان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما وصل إلى تلك العلامة.

وعلى مدار الستة أسابيع الماضية باعت كايلي منتجات بقيمة 54.5 مليون دولار وارتفعت إيرادات كايلي بنسبة 9% في العام الماضي إلى ما يقدر بنحو 360 مليون دولار، وتقدر شركة فوربس أن قيمة شركة كايلي تبلغ 900 مليون دولار على الأقل، وبإضافة الربح الذي حصلت عليه بالفعل من أعمالها المربحة.

وارتفع ترتيب بلومبيرغ من 11 إلى 9 مع زيادة ثروته إلى 55,5 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار، بحسب فوربس.

أما غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية فهم الهندي موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الذي احتل المرتبة 13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة "تينسيت" الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة العشرين.

وتصدر الملياردير المصري "ناصف ساويرس" أثرياء العرب بثروة تناهز 6.4 مليار دولار حل بها في المرتبة الثانية والخمسين بعد المائتين، بينما حل "ماجد الفطيم" والأسرة في المرتبة الثالثة والأربعين بعد الثلاثمائة بثروة قدرت بـ5.1 مليار دولار.