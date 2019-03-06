موديز تخفض التصنيف السيادي لـ"مسقط" مع نظرة سلبية

خفضت وكالة " #موديز " التصنيف الائتماني لـ " #سلطنة_عُمان" من BAA3 إلى درجة تصنيف غير استثمارية هي BA1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويأتي هذ التخفيض للمرة الرابعة خلال 3 أعوام.

وعزت الوكالة خفض التصنيف إلى التوقعات بضعف المعايير المالية للسلطنة في ظل تواضع #أسعار_النفط .

كما قالت موديز إن محاولات الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة، مقيدة بأهداف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كذلك عزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية، إلى تراجع رغبة المستثمرين في تمويل العجز العُماني بتكلفة منخفضة.

وكانت كل من Fitch# وS&P قد خفضتا التصنيف الائتماني للسلطنة في وقت سابق، ليصبح بذلك تصنيف السلطنة دون الدرجة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

وأشار تقرير موديز الأخير إلى تأخر تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة والتي شملت التخلص التدريجي من نظام الدعم وتنويع إيراداتها بعيدا عن النفط، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على بعض السلع.

وقدرت موازنة العام المالي الجديد أساس سعر نفط يبلغ 58 دولاراً للبرميل، وتوقعت إيرادات للدولة لعام 2019، بنحو 10.1 مليارات ريال عماني.

كما قدرت الميزانية النفقات بمبلغ 12.9 مليار ريال ليصل بذلك عجز الموازنة إلى 2.8 مليار ريال تعادل نحو 7.3 مليار دولار، وتمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.