هكذا غادر غصن السجن بزي عامل وقناع ورقي

بعد احتجازه لـ 108 أيام على خلفية التحقيق معه في مخالفات مالية، وتهرب ضريبي، أطلقت السلطات اليابانية سراح #كارلوس_غصن رئيس شركة نيسان السابق بكفالة تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وغادر غصن مركز الاعتقال في طوكيو، في زي عامل بناء، مرتديا قبعة زرقاء ونظارات وقناعا ورقيا.

وتمت تغطية عملية إطلاق سراح رئيس #نيسان السابق، على الهواء مباشرة، على التلفزيون الياباني، حيث تم نقله بسيارة شحن صغيرة تحمل اسم Nakamura Kogyo أو صناعات ناكامورا ما ينسجم مع زيه، والتي لاحقها صحفيون على دراجات نارية وطائرات هليكوبتر.

وبعد مرور ساعة بالسيارة، أظهر التلفزيون لقطات وصول #غصن الذي بدا شعره رماديا وخفيفا إلى مكتب محاميه وسط طوكيو، ليبتسم له عند لقائه.

وأجبر كارلوس غصن على تقبل قيود غير مسبوقة كشرط لإطلاق سراحه، وفي تناقض صارخ مع نمط حياة فاخر، تضمن عبور العالم في طائرة خاصة تابعة لشركات عمل فيها والعيش في مساكن فاخرة، سيمضي "غصن" غالبية وقته في اليابان مراقبا بالكاميرات على مدار 24 ساعة ممنوعا من استخدام أي هاتف أو كومبيوتر مزود بالإنترنت.

هذا وكان "غصن" قد وافق على تسليم جوازات سفره الثلاث - الفرنسي والبرازيلي واللبناني - إلى محاميه لضمان عدم تمكنه من الفرار من اليابان.

ويعتبر خبراء قانونيون أن قرار #المحكمة بإطلاق سراح كارلوس غصن يأتي بعد ضغوط خارجية، فيما تتوجه الأنظار الآن إلى محاكمته المرتقبة.