السعودية تعتزم إنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة

قال استشاري الطاقة والرئيس التنفيذي السابق في الشركة السعودية للكهرباء، علي البراك، في مقابلة مع قناة "العربية"، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء ، إن السعودية تتجه لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ابتعاداً عن المحطات التقليدية.

وأضاف أن هذا التوجه السعودي باستثمارات تصل إلى 90 مليار دولار خلال الـ10 سنوات القادمة.

وقال البراك "نستخدم نحو 50% زيت خام و50% غاز لإنتاج الكهرباء، وحرق هذه الكميات أمر غير جيد، لأن هذا الكميات تحسب كحصة ضمن كوتة التصدير للمملكة، هذا علاوة على التلوث البيئي الناتج عن حرق هذه الكميات".

وأشار إلى أن استخدم الخام والغاز في إنتاج الكهرباء مكلف في الصيانة والتشغيل، والاتجاه إلى الطاقة المتجددة هو التوجه السليم.