مخاوف القرصنة تدفع أميركا لمراجعة مخاطر تقنية 5G

وسط تزايد المخاوف من ضعف تقنية #الجيل_الخامس أمام محاولات القرصنة، تجري وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة مراجعة واسعة للمخاطر التي تشكلها هذه التقنية من المتوقع أن تنتهي في غضون شهرين.

وتتسابق شركات صناعة الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم لنشر شبكات متقدمة لتقنية الجيل الخامس فائقة السرعة والتي تمكن استخدامات مثل السيارات المستقلة والجراحة عن بعد.

وتتقدم الصين بقيادة #هواوي على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في هذا المجال وفقا لتقرير صادر عن "CTIA" وهي مجموعة تجارية مقرها واشنطن لشركات المحمول.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد حث #الشركات_الأميركية لتكثيف جهودها في تقنية الجيل الخامس لكيلا تصبح في مؤخرة الشركات الداعمة لهذه التقنية.