مسؤول أميركي:المحادثات مع بكين مستمرة عبر اتصالات مرئية

قال مسؤول بوزارة الزراعة الأميركية، إن المفاوضات التجارية مع #الصين مستمرة عبر شبكات الاتصالات المرئية أو video conference، مضيفا أن "المباحثات تسير على ما يرام".

وقالت مصادر لرويترز إن الجانبين لا يزال أمامهما الكثير من العمل للوصول إلى طريقة تضمن تنفيذ الصين لأي تعهدات.

وأضافت المصادر أن المحادثات قد تنهار إذا لم يُمكن الوصول إلى اتفاق لتنفيذ تغييرات هيكلية في ممارسات الصين لحماية الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا، وفتح السوق المحلية أمام #الشركات_الأميركية.

كذلك تسعى #واشنطن الى تقليل #العجز_التجاري مع الصين الذي ارتفع إلى 420 مليار دولار خلال العام الماضي.